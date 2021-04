Ein Unbekannter hat zwei lebende Vogelspinnen in ein Heidelberger Tattoostudio geworfen. Jetzt kümmert sich das Reptilium Landau um die Vogelspinnen. Die Polizei ermittelt.

Überwachungsvideo zeigt Wurf ins Heidelberger Tattoo-Studio

Ungewöhnlicher Vorfall in Heidelberg-Bergheim: Nach Angaben der Polizei hat eine bislang unbekannte Person einen Plastikbeutel mit zwei Vogelspinnen und Futterinsekten in ein Tattoo-Studio geworfen haben. Auf einem Überwachungsvideo sei zu sehen, wie eine Plastiktüte durch die geöffnete Eingangstür ins Geschäft fliegt, so die Polizei. Wer die Tüte geworfen hat, sei nicht erkennbar. Der Betreiber hatte zunächst eine der Vogelspinnen entdeckt, aber erst nachdem die Tiere und die Futterinsekten aus der Plastiktüte ausgebüxt waren und in seinem Studio herumkrabbelten. Die andere Vogelspinne entdeckte er erst viel später.

Die weibliche Vogelspinne soll wegen Stress einen Teil der feinen Haare am Hinterteil verloren haben. Reptilium Landau

Reptilium Landau: Geworfene Vogelspinne hatte tagelang Stress

Die Tierrettung brachte die eine Spinne ins südpfälzische Landau. Nach Angaben von Uwe Wünstel vom Reptilium Landau handelt es sich um eine Kraushaar-Vogelspinne. Zwar seien Vogelspinnen giftig, diese Art sei für den Menschen aber nicht wirklich gefährlich. Auffällig sei, dass das weibliche Tier einen Teil seiner feinen Haare am Hinterteil verloren habe. Das spreche dafür, dass die Spinne tagelang größerem Stress ausgesetzt war. In den kommenden Tage benötige die Spinne deshalb vor allem eines: Ruhe.

⚠️ UPDATE:

🕷Das große Krabbeln Teil II 🕸

Weitere Vogelspinne in Heidelberger Tattoostudio gefunden:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/4896345Posted by Polizei Mannheim on Thursday, April 22, 2021 Polizei Mannheim, Facebook

Zweite Vogelspinne erst am Donnerstag entdeckt

Die zweite Vogelspinne hatte sich gut versteckt. Am Donnertag Vormittag entdeckte der Inhaber des Tatoo-Studios sie in einem Vorhang. Laut Polizei geht man davon aus, dass sie ebenfalls mit in der geworfenen Plastiktüte war. Bei diesem Tier handelt es sich um eine Rote Usambara-Vogelspinne. Sie wurde von Polizisten eingefangen und zum Polizeirevier Heidelberg-Mitte gebracht. Auch dieses Exemplar wird vom Reptilium in Landau aufgenommen.

Das Polizeipräsidium Mannheim sucht jetzt nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.