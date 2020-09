per Mail teilen

Dem Löwenbaby aus einem Tiertransport geht es nach dem Unfall auf der A5 am Walldorfer Kreuz den Umständen entsprechend gut. Es soll erstmal im Reptilium Landau bleiben.

Das Reptilium war für die Tierrettung die erste Anlaufstation. Dort war das Löwenbaby nach dem Unfall vom frühen Dienstagmorgen hingebracht worden, weil nach Angaben der Tierrettung Rhein-Neckar bei den verschiedenen Zoos der Region kein Ansprechpartner erreichbar war.

Löwenbaby im Reptilium in Landau Reptilium Landau

Ein Tierarzt einer Praxis in Landau in der Nähe des Reptiliums hat das Tier untersucht. Das Löwenbaby wurde dazu zunächst leicht betäubt, damit es nicht kratzt oder beißt. Solche Bisse können nach Angaben des Tierarztes heftig sein, auch wenn das Tier erst sieben-einhalb Wochen alt ist. Das Löwenbaby wurde geröngt. Demnach weist es keine Verletzungen auf. Lediglich an den Krallen gibt es leichtere Verletzungen - möglicherweise hatte sich das Tier durch den Aufprall reflexartig versucht festzukrallen.

Tier muss noch geimpft werden

Bei dem Tiertransport war ein Impfpass dabei. Aus dem geht nach Angaben des Tierarztes hervor, dass das Löwenbaby noch nicht alle Impfungen hat. Die Tollwut-Impfung fehle auf jeden Fall noch. Darum bleibt es Tier auf jeden Fall in Quarantäne - isoliert von anderen Tieren. Ob es handzahm ist oder bis vor kurzem noch bei seiner Mutter war, lässt sich im Moment noch nicht sagen. Es sei noch zu verschreckt, als dass man solche Schlüsse ziehen könnte.

Zunächst soll das Jungtier im Reptilium bleiben, bis die Behörden entscheiden, was damit geschehen soll. Warum es in dem Tiertransport war, ist noch nicht geklärt.