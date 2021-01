Das Reptilium in Landau in der Pfalz konnte nach eigenen Angaben in letzter Minute eine Insolvenz abwenden. Geholfen hätten erste Zahlungen der November- und Dezemberhilfe.

Mit dem Geld käme der Privatzoo bis Ende Februar über die Runden, teilte Zoodirektor Uwe Wünstel dem SWR mit. Allerdings seien das zunächst nur erste Zahlungen der versprochenen und lang ersehnten Hilfsgelder der Bundesrepublik gewesen. Es stünden noch rund 40.000 Euro Corona-Soforthilfen aus. Auf diese hoffe er. Uwe Wünstel präsentiert einen Python vor dem Gläsernen Studio der SWR1 Hitparade. SWR Zoo befürchtet, noch lange auf Einnahmen zu verzichten Pro Monat braucht das Reptilium rund 50.000 Euro, um laufende Kosten bei der Versorgung der Tiere und der Bezahlung der Mitarbeiter zu finanzieren. Wann der Zoo wieder für Besucher öffnen darf bleibt allerdings unklar. Erst am Dienstag hatte die Bundesregierung eine Verlängerung der strengen Corona-Beschränkungen beschlossen. Reptiliums-Betreiber Uwe Wünstel rechnet nicht vor Ostern mit einer Wiedereröffnung von Zoobetrieben.