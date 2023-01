Ein 86-Jähriger ist am Montagbend in Schifferstadt (Rhein-Pfalz-Kreis) mit seinem Auto im Gleisbett gelandet und stoppte so unfreiwillig den Bahnverkehr.

Wie die Bundespolizei mitteilte, war der Rentner am Bahnübergang in Schifferstadt gegen 18.20 Uhr mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen und auf die Gleise gefahren. Der 86-Jährige habe angegeben, die Sichtverhältnisse an dem Bahnübergang hätten sich plötzlich verschlechtert. Er habe die Orientierung verloren und sein Auto ins Gleisbett gesteuert. Da das Auto auf den Gleisen aufsaß, sei es nicht mehr manövrierfähig gewesen. Ein Abschleppdienst musste den Wagen herausziehen. Pkw auf dem Gleis: Züge zwischen Speyer und Schifferstadt ausgefallen Der Vorfall wirkte sich laut Bundespolizei auf den Zugverkehr zwischen Schifferstadt und Speyer aus: Zwei Züge fielen aus, zwei weitere konnten nicht die komplette Strecke fahren. Demnach kam es zu mehreren Verspätungen. Im Unfallfahrzeug befanden sich drei Personen, verletzt wurde niemand. Gegen den 86-Jährigen wird jetzt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt. Zudem muss er mit Schadensersatzforderungen rechnen.