Männer im Rhein-Pfalz-Kreis erhalten die höchsten Renten in Rheinland-Pfalz. Das geht aus den Zahlen des DGB-Rentenreports hervor. Demnach liegen die Renten bei Männern im Rhein-Pfalz-Kreis bei durchschnittlich 1352 Euro im Monat. Die niedrigsten Durchschnittsrenten mit 914 Euro werden an Männer in Pirmasens ausgezahlt. Die Renten von Frauen liegen landesweit deutlich unter denen der Männer. Nach DGB-Angaben ist jeder sechste Rentenbezieher in Rheinland-Pfalz armutsgefährdet.