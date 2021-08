per Mail teilen

Wie die Polizei in Neustadt mitteilt, ist gestern ein Rennradfahrer beim Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden. Demnach war der Mann mit seinem Rad auf der abschüssigen Straße beim Kurpfalzpark unterwegs, als eine Autofahrerin in Höhe Lindenberg einbog ohne die Vorfahrt des Radfahrers zu beachten. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.