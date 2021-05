per Mail teilen

Sommer, Sonne, Strand: Auch viele Pfälzer träumen davon, endlich mal wieder Urlaub machen zu können. Die Reisebranche rechnet in den nächsten Monaten mit einer Buchungswelle und steigenden Preisen.

Viele Pfälzerinnen und Pfälzer wollen bereits zu Pfingsten in Urlaub – träumen von Sonne, Strand und Meer. Das berichtet die Leiterin eines Reisebüros in Speyer auf unsere Anfrage. Ausgebucht sei bereits die Dominikanische Republik: "Da geht an Pfingsten gar nichts mehr", sagt die Reisebüro-Chefin.

Bedenken hat sie beim Thema Gesundheit: Es gebe auch Impfverweigerer, die einen Urlaub planen wollten. "Das könne nach hinten losgehen", wenn sich diese Menschen auf der Reise oder am Urlaubsort mit dem Corona-Virus infizierten.

Auch Fernreiseziele und Europa sind gefragt

Auch die Chefin eines Reisebüros in Neustadt spürt bei ihren Kunden verstärkt Reiselust: Vor allem junge Leute und geimpfte ältere Paare hätten in den vergangenen Tagen vermehrt angerufen, sagt sie. Ihre Wunschziele: Spanien, Griechenland, aber auch Deutschland. Damit Anfragen schnell bearbeitet werden können, will die Chefin des Reisebüros zur Verstärkung eine Mitarbeiterin aus der Kurzarbeit holen.

Wird Urlaub teurer?

Der erwartete Reiseboom wird sich aus Sicht der beiden Reisebüro-Chefinnen auch auf die Preise auswirken. "Wenn der Run richtig losgeht, werden die Reisen richtig teuer", so die Prognose einer Vermittlerin. Sie empfiehlt: Wer im Sommer einen Urlaub plant, sollte schnell buchen. Zur Sicherheit böten viele Veranstalter weiterhin eine sogenannte Flex-Option, die das kostenfreie Stornieren der Reise ermögliche.