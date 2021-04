Die Polizei in Schifferstadt hat in der vergangenen Nacht ein Auto beschlagnahmt, das selbst gebastelte Nummernschilder aus Pappe trug. Der Kleinwagen war weder zugelassen noch versichert, und war in den vergangenen Wochen schon in Speyer und Annweiler aufgefallen. Die Polizei geht davon aus, dass die Fahrerin eine sogenannte „Reichsbürgerin“ ist. Auf das Nummernschild hatte die 52-Jährige ein Siegel mit einem Reichsadler gemalt.