So hat sich ein Reh seinen morgendlichen Spaziergang sicher nicht vorgestellt. In einem Garten bei Bad Bergzabern ist ein Reh in einen Pool gefallen und kam alleine nicht mehr raus.

Kurz nach fünf Uhr am Sonntagmorgen ging bei der Polizei Bad Bergzabern ein früher und gleichzeitig ungewöhnlicher Notruf ein. Ein Anwohner hatte mitbekommen, dass sich ein Reh - offenbar bei seiner morgendlichen Revierdurchquerung - in einen Garten in Pleisweiler-Oberhofen verirrt hatte. Doch nicht deshalb hatte sich der Anrufer bei der Polizei gemeldet: Das Tier war in dem Garten in einen Pool gefallen. Das Becken hatte laut Polizei einen Wasserstand von etwa 70 Zentimetern. "Aus eigener Kraft schaffte es das Reh nicht mehr ans rettende Ufer", teilten die Beamten mit. Reh fällt bei Bad Bergzabern in Pool Die Polizei rief daraufhin den zuständigen Jagdpächter. Der kam sofort und zeigte "vollen Körpereinsatz". Er hüpfte zu dem verängstigten Reh in den Pool. "Mit ruhiger Hand und geübtem Griff gelang es ihm, das völlig durchnässte und sichtlich erschöpfte Tier zu fassen und aus dem Pool zu heben." Das Reh wurde bei dem ungeplanten Pool-Besuch nicht verletzt. Nachdem es sich davon kurz erholt hatte, verschwand es Richtung Wald.