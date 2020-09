Die katholische Kirche in Deutschland hat am Freitag ihren Reformprozess "Synodaler Weg" fortgesetzt. Aufgrund der Corona-Krise trafen sich die Synodalen nicht wie geplant an einem zentralen Ort, sondern zu fünf verschiedenen Regionalkonferenzen - unter anderem in Ludwigshafen.

An dem Treffen in Ludwigshafen nahmen Bischöfe, Priester und Laien aus den Bistümern Speyer, Trier, Freiburg, Rottenburg-Stuttgart und Würzburg teil. Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen wichtige Themenkomplexe: Frauen in der Kirche, Beziehung und Sexualität, die Zusammenarbeit von Laien und Geistlichen sowie Corona als Herausforderung für die Kirche.