Nach Corona: Rechtsextremismus in der Pfalz nimmt zu

Im Interview mit SWR Aktuell zeigt ein Kenner der Szene auf, wie auch Rechtsextreme in der Pfalz die Corona-Pandemie für sich genutzt haben. Er selbst berichtet von Hass-Mails und Drohungen.

Rüdiger Stein ist Mitglied des Netzwerks gegen Rechte Gewalt Ludwigshafen-Vorderpfalz und im Frankenthaler Bündnis gegen Rechtsextremismus und Rassismus. Außerdem ist er Geschäftsführer der DGB-Region Vorder- und Südpfalz. Quelle: Rüdiger Stein

SWR Aktuell: Wie stark hat sich Rechtsextremismus auch in der Pfalz in Coronazeiten ausgebreitet?

Rüdiger Stein: Seit dem vergangenen Jahr konnten wir beobachten, dass sich in der Coronazeit verstärkt Rechtsextreme unter die Menschen gemischt haben, die – sagen wir mal – Bedenken hatten gegen die Corona-Maßnahmen. Es gab zum Beispiel in Speyer, in Ludwigshafen, Bad Dürkheim, Frankenthal oder Landau Versammlungen von sogenannten Corona-Rebellen, beziehungsweise von "Querdenkern". Da hat sich dann ganz schnell gezeigt, dass dort die unterschiedlichsten Gruppen zusammenkommen. Neben den Menschen aus der Mitte der Gesellschaft waren es dann auch knallharte Rechtsextreme und Reichsbürger, die dort sprechen durften und ganz normal integriert waren in diese Veranstaltungen.

Soweit wir das beobachtet haben, sind da auch nie die Gemäßigten aufgestanden und haben gesagt: "Das sind rechtsextreme oder antisemitische Inhalte, die wir nicht wollen." Das wurde zur Kenntnis genommen und dann kam der nächste Beitrag.

SWR Aktuell: Was waren denn das für Äußerungen?

Stein: Es ist uns aufgefallen, dass zum Beispiel aus dem Umfeld der Impfgegner*innen oder von Querdenkern Holocaust-Relativierungen kamen: Sie sagten beispielsweise, man fühle sich wie in einem KZ oder wie unter der Aufsicht der SS. Oder es gab Aktionen, bei denen sich Demonstrationsteilnehmer*innen einen gelben Davidstern angeheftet haben, auf dem dann stand: "Nicht geimpft!" (Parallele zu den verfolgten Juden in Nazideutschland, die einen Davidstern mit dem Wort "Jude" an der Kleidung tragen mussten und damit stigmatisiert wurden. Anm. d. Redaktion). Das sind ganz klar Anlehnungen, die den Holocaust relativieren. Aber diese Menschen sagen allen Ernstes, sie fühlten sich wie Opfer der NS-Zeit. Das geht aus meiner Sicht überhaupt nicht. Sowas kann man nicht miteinander vergleichen.

SWR Aktuell: Ist das bewusste Provokation oder einfach nur Unwissenheit oder gar Dummheit?

Stein: Einerseits glaube ich, dass es zum großen Teil Provokation ist, weil man damit entsprechend Aufsehen erregt. Man zieht Parallelen zu den Opfern der NS-Zeit, um die andere Seite – also die Maßnahmen der Bundesregierung zur Abwehr der Corona-Pandemie – in ein Bild zu rücken, dass es sich hierbei, wie in der NS Zeit, um eine Diktatur handelt. Das wurde ganz bewusst nach außen eingesetzt.

SWR Aktuell: Was ist beunruhigt Sie daran am meisten?

Stein: Also, mich befremdet am meisten, dass sich Menschen einerseits als Opfer einer Diktatur und als Widerstandskämpfer bezeichnen und sich in dieser Tradition sehen, und unmittelbar darauf kommt dann ein Redner aus der rechten Szene und stellt seine Vorstellungen gegen die Corona- Maßnahmen vor. Die einen bezeichnen sich als Opfer, die anderen nehmen Bezüge zur Nazizeit, und für beide Gruppen ist das völlig in Ordnung.

SWR Aktuell: Könnte auch Angst vor den Neonazis eine Rolle spielen, dass da nicht aufbegehrt wird?

Stein: Nach unseren Beobachtungen ist das nicht Angst, sondern man hat nichts dagegen. Man möchte unterschiedlichen Positionen eine Plattform geben. Man kann aber Menschen, die rassistische oder antisemitische und nationalsozialistische Metaphern von sich geben, keine Plattform bieten. Das ist keine freie Meinungsäußerung, sondern pure Hetze, der da Raum gegeben wird.

SWR Aktuell: Welche Folgen hat das für die Gesellschaft als Ganzes? Ist die Demokratie in Gefahr?

Stein: Also, wir sehen auf alle Fälle, dass es gelingt, Positionen, die antisemitisch, rassistisch oder nationalsozialistisch gefärbt sind, bis in die Mitte der Gesellschaft zu tragen. Da sehe ich eine Gefahr für die Demokratie: Dass Menschen, die daran glauben, auch in so einer Art Filterblase hängen bleiben, gerade in den sozialen Netzwerken (Telegram ist da ja ein gutes Beispiel), dass diese Menschen immer tiefer in diese Ideologie eintauchen und diese entsprechend auch in ihren Familien oder bei Freunden oder in ihrem Arbeitsumfeld verbreiten.

SWR Aktuell: Wie hoch ist denn der Anteil in der Gesellschaft, die solche Ideologien verbreiten?

Stein: Wir schätzen, dass circa 20 % der Menschen auch hier in der Pfalz in irgendeiner Form rechtsnationale Einstellungen teilen, beziehungsweise solchen Verschwörungstheorien anhängen. Wir stellen aber vermehrt fest, dass diese Leute in einer Art Blase sind – in Foren auch in Chatgruppen wie Telegram (Kurznachrichten-Dienst wie Whatsapp. Anm. d. Redaktion). In diesen Kreisen wird zum Beispiel den öffentlich-rechtlichen Medien überhaupt nicht mehr geglaubt. Es wird gesagt: "Nein! Das darf man sich überhaupt nicht mehr anhören. Wir brauchen alternativen Medien, nur dort kann man richtige Informationen erhalten." Die Leute kommen in eine Echokammer, in der sie keinerlei Widersprüche mehr dulden müssen. Sie sind umgeben von Medien oder Menschen, die genau ihre Meinungen teilen und das bringt sie auch zu der Überzeugung, dass sie eine Mehrheit vertreten in der Bevölkerung, was aber überhaupt nicht so ist.

SWR Aktuell: Man liest immer wieder von Hetzparolen und Hassmails an offizielle Würdenträger. Haben Sie das auch schon in der Pfalz beobachtet?

Stein: Wir bekommen mit, dass gerade Kommunal-Politiker*innen, die die Einhaltung der Corona-Maßnahmen umsetzen müssen, aber auch Menschen, die helfen Impfzentren aufzubauen und zu betreiben, immer wieder auf unterschiedlichste Form beleidigt, angegriffen oder bedroht werden. Auch ich habe solche Mails oder Drohungen bekommen: Das hat nichts mehr mit Kritik oder einer anderen Meinung zu tun. Da geht es um Hass, um Hetze, um Vernichtungsfantasien. Mails in denen steht: "Wenn wir mal aufräumen, dann haben wir uns dich vorgemerkt." Man bekommt zwischen den Zeilen mit, was da gemeint ist. Das sind nicht nur solche, die ohnehin rechtsextrem eingestellt sind, sondern unter Umständen auch der normale Mensch aus der Nachbarschaft. Das macht mir schon Angst.

SWR Aktuell: Was sollte man tun, damit sich Rechtsextremismus, Hass oder Verschwörungstheorien nicht weiter ausbreiten?

Stein: Wichtig ist, dass man Widerspruch zeigt, dass man diesen Menschen nicht das Feld überlässt, damit sie nicht den Eindruck bekommen, sie seien die Mehrheit der schweigenden Menschen im Land, sondern dass sie nur eine Minderheit sind. Man muss ganz klar widersprechen, wenn Verschwörungstheorien, antisemitische oder rassistische Ansätze nach außen getragen werden. Dass darf man nicht einfach im öffentlichen Raum so stehen lassen. Man muss Widerspruch einlegen und sich entsprechend zeigen.