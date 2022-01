per Mail teilen

Die Polizei hat Dienstagabend erneut eine nicht angemeldete Veranstaltung am Bismarckturm nördlich von Bad Dürkheim aufgelöst. Gegen zehn Personen wurde ein Platzverweis ausgesprochen. Bereits am Sonntag waren laut Polizei dort sechs Personen weggeschickt worden. Es handelt sich um mutmaßlich Rechtsextreme, die offenbar am Bismarckturm der Gründung des Deutschen Reiches vor 151 Jahren gedenken wollten.