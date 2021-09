600 Rebstöcke auf Weinberg in der Südpfalz vergiftet oder gekappt

per Mail teilen

Unbekannte haben in der Südpfalz großen Schaden an rund 600 Rebstöcken verursacht. Etwa die Hälfte der jungen Weinstöcke wurde gekappt, die andere Hälfte vergiftet.

Die Reben der Rotwein-Sorte "Cabernet Franc" von Winzer Frank Meyer waren bis vor kurzem noch saftig und grün. Nun sind sie braun und verdorrt. Ein Unbekannter hat die Rebstöcke gezielt unten abgeschnitten, und zwar mit einer Elektroschere vermutet der Winzer aus Gleiszellen-Gleishorbach (Kreis Südliche Weinstraße). In den Zeilen nebenan beginnen die jungen Triebe abzusterben. Ein klares Zeichen, dass hier ein aggressives Unkrautvernichtungsmittel gespritzt worden ist, sagt der Südpfälzer Winzer.

vernichtete Rebzeilen SWR

Kein Wein aus geschädigtem Weinberg

Frank Meyer zeigt auf die eingerollten Blätter. Das sei das erste Anzeichen, dass dieses Herbizid schon in den oberen Trieben angekommen ist. Er geht davon aus, dass damit auch die Traube von diesem Unkrautvernichter geschädigt ist, und er davon keinen Wein mehr machen kann. Inzwischen ist Frank Meyer alle knapp 600 geschädigten Rebstöcke in seinem Weinberg bei Klingenmünster abgelaufen. Ihm ist klar: In diesem Jahr wird er keinen "Cabernet Franc" mehr ernten können.

Winzer: 15.000 Euro Schaden

Was für den 60-jährigen aber noch schlimmer ist: Die beschädigten Rebstöcke werden sich wohl nicht mehr erholen. Die abgeschnittenen sowieso nicht. Er wird den gesamten Weinberg neu bepflanzen müssen. Das bedeutet, dass er weitere drei bis vier Jahre warten muss, bis er einen entsprechenden Ertrag hat. Die Polizei hat den Schaden mit rund 4.000 Euro angegeben. Den Gesamtschaden für sein Weingut schätzt Frank Meyer aber auf bis zu 15.000 Euro. Und er rätselt, wer ihm das angetan haben könnte.

Großer Aufwand für Täter

Seine Frau ist fassungslos, welchen Aufwand der oder die Täter betrieben haben. 250 Rebstöcke unten direkt über dem Boden zu kappen - selbst mit einer elektrischen Schere dauert das bis zu einer Stunde. Dann das Herbizid ausbringen - auch das bedeutet Aufwand. Schon in der Vergangenheit seien immer wieder mal Drähte durchgeschnitten worden oder einzelne Rebstöcke beschädigt worden. Solche Vorfälle hätte die Familie gar nicht erst gemeldet. Aber bei diesem massiven Vandalismus hofft Familie Meyer sehr, dass der oder die Verantwortlichen geschnappt werden. Sie haben die Polizei eingeschaltet.

Nur Mutmaßungen, wer Schaden verusacht hat

Frank Meyer mutmaßt: Entweder der Täter möchte generell Aufmerksamkeit haben - ähnlich wie ein Brandstifter. Dann müssen sich alle in der Winzerschaft Sorgen machen, dass weitere Weinberge geschädigt werden, denn auch Brandstifter hören nicht auf. Oder es ist ein persönlicher Anschlag auf sein Weingut - vielleicht ein neidischer Winzerkollege aus der näheren Umgebung. Vermutungen hat Familie Meyer - diese hatten sie auch der Polizei gebenüber erwähnt. Aber ohne Beweise nutzen Vermutungen nichts.