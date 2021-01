Vertreter von Seniorenverbänden und Senioreneinrichtungen in der Pfalz sind bestürzt, dass in den kommenden Wochen deutlich weniger Corona-Impfungen möglich sind als geplant. Der Grund: Nach Angaben des Mainzer Gesundheitsministeriums werden in den kommenden 4 Wochen 30.000 Impfdosen weniger bereit stehen als erwartet. Ein Sprecher des Landesseniorenbeirates sagte, das sei eine traurige Nachricht für alle, die auf eine Impfung warten. Die Produktionsstätten müssten jetzt so schnell wie möglich ausgebaut werden. Der Landesvorsitzende der SPD-Senioren, Günther Ramsauer aus Ludwigshafen, meint, jeder Tag Verzug, bringe auch mehr Todesfälle. Die Politik müsse jetzt mehr Druck machen. Ähnlich auch der Landesvorsitzende der CDU-Senioren, Fred-Holger Ludwig aus Bad Bergzabern. Es müsse jetzt mehr Impfstoff beschafft werden. Eine Vertreterin der Altenhilfe in der pfälzischen Diakonie sagte, bei den Senioren würde der Frust durch die längeren Wartezeiten noch größer.