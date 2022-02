Politiker aus der Pfalz verurteilen russischen Angriffskrieg

per Mail teilen

Erste Politiker aus der Pfalz reagieren mit Stellungnahmen auf die Ereignisse in der Ukraine. Alle Parteienvertreter verurteilen den Angriff Russlands. Thomas Hitschler, aus Landau, SPD-Bundestagsabgeordneter Staatsekretär im Bundesverteidigungsministerium schreibt auf Facebook: Zitat „Melde mich aus Brüssel. Bin hier, um Gespräche mit Nato und EU zu führen. Überall wird deutlich: gerade in dieser Situation stehen wir als Verbündete eng zusammen.“ Zitat Ende. Johannes Steiniger, CDU- Bundestagsabgeordneter aus Bad Dürkheim teilt dem SWR mit: „Das ist ein Schock. Auch wenn es erwartbar war. Steiniger weiter, Der Handel mit Russland muss sofort eingestellt werden. Die Kinder der Oligarchen, in europäische Privatschulen, sollten sofort heimgeschickt werden. Und: das Vermögen der Russen muss eingefroren werden.