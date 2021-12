Kommunen in der Pfalz begrüßen Schulden-Erlass-Pläne der Landesregierung

Das Finanzministerium kündigte am Mittwoch an, dass das Land die Hälfte der Kassenkredite der hochverschuldeten Kommunen übernehmen will. Landau und Ludwigshafen reagieren hocherfreut.

Hocherfreut über den Schuldenerlass: Der Landauer Oberbürgermeister Thomas Hirsch (CDU) Stadt Landau

Landaus CDU-Oberbürgermeister Thomas Hirsch hat den Plan der Landesregierung begrüßt, die Altschulden der Städte und Kommunen in Rheinland-Pfalz teilweise zu übernehmen. Im Mainzer Landtag hatte SPD-Finanzministerin Doris Ahnen am Mittwoch angekündigt, die Hälfte der Altschulden der Kommunen zu übernehmen. Thomas Hirsch, der auch stellvertretender Vorsitzender des rheinland-pfälzischen Städtetags ist, teilte mit, die hälftige Übernahme der Altschulden sei ein "wichtiges Signal". Städte in Rheinland-Pfalz gelten als die am höchsten verschuldeten Kommunen bundesweit.

"Schwere Kost" - so bezeichnet die Stadt Landau selbst ihren kommenden Haushaltsentwurf. Pressestelle Stadt Landau

"Die aktuelle Krise hat zu einer dramatischen Veränderung der Einnahmesituation in den Kommunen geführt – dies trifft die hoch verschuldeten rheinland-pfälzischen Städte besonders hart."

Hirsch hatte am Dienstag in der Stadtratssitzung den Haushaltsentwurf der Stadt Landau für 2022 vorgestellt. Er sieht für das Haushaltsjahr 2022 ein Defizit von rund 3,6 Millionen Euro vor. In der Sitzung hatte Hirsch erneut eine grundsätzliche Lösung der Altschuldenproblematik angemahnt.

Auch Ludwigshafen froh über die Schulden-Entlastung

Ludwigshafens Kämmerer Andreas Schwarz wertet die Ankündigung der rheinland-pfälzischen Finanzministerin Doris Ahnen, dass aus dem Landeshaushalt die Hälfte der Kassenkredite der hochverschuldeten Kommunen übernommen werden sollen, als "frohe Botschaft" für die Stadt.

Die Stadt Ludwigshafen hat in ihrem kürzlich im Stadtrat beschlossenen Haushaltsentwurf für das Ende von 2022 eine Gesamtverschuldung in Höhe von 1,593 Milliarden Euro – davon sind 941 Millionen Euro Kassenkredite.

Kämmerer Schwarz erwartet darüber hinaus eine weitere Verbesserung der Finanzsituation durch den Finanzausgleich und weitere darüber hinausgehende Zuwendungen. Landesweit sollen dies insgesamt 212 Millionen Euro sein, rechnet Schwarz vor - insgesamt rund 34 Millionen Euro.