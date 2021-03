Landtagswahl in Rheinland-Pfalz 2021

"Ich bin patschnass geschwitzt", sagte der Landtagsabgeordnete Dirk Herber (CDU) am Sonntagabend dem SWR. Für seinen Wahlkreis Neustadt an der Weinstraße wird er erneut in den rheinland-pfälzischen Landtag einziehen.