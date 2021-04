per Mail teilen

Im Raum Ludwigshafen hat es am Donnerstag eine Großrazzia wegen des Verdachts auf Schwarzarbeit gegeben. 650 Einsatzkräfte waren beteiligt, es gab zwei Festnahmen.

Zwei Beschuldigte seien vorläufig festgenommen worden, teilte die für Wirtschaftsdelikte zuständige Staatsanwaltschaft Kaiserslautern mit. Darunter befinde sich ein Hauptbeschuldigter.

650 Ermittler hätten am Donnerstag mehr als 60 Geschäfts- und Privaträume schwerpunktmäßig im Raum Ludwigshafen und Frankenthal durchsucht. Sie beschlagnahmten laut Behörde im In- und Ausland umfangreiches Beweismaterial wie Bargeld in siebenstelliger Höhe sowie sieben Pistolen und eine Langwaffe.

Verdacht auf Steuerhinterziehung und Betrug

Bei den Ermittlungen handelt es sich laut Staatsanwaltschaft um zwei Verfahrenskomplexe. Konkret werfen die Behörden den Beschuldigten Steuerhinterziehung, Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt sowie gewerbsmäßigen Betrug vor. Zudem sollen sie Menschen aus Südosteuropa zu ausbeuterischen Arbeitsbedingungen beschäftigt und weitere Arbeiter illegal nach Deutschland eingeschleust haben.

Die illegalen Arbeiter seien unter anderem im Baugewerbe und in der Logistik tätig gewesen. Den Schaden schätzt die Staatsanwaltschaft auf eine Summe in Millionenhöhe. Seit Jahren wurde gegen organisierte Strukturen im Bereich der Schwarzarbeit ermittelt.

Die Durchsuchungen wurden von Beamten der Hauptzollämter Karlsruhe und Saarbrücken sowie des Finanzamts Neustadt/Weinstraße und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz in Ludwigshafen koordiniert.