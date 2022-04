Razzia von Zoll und Steuerfahndung wegen Schwarzarbeit mit Festnahmen

400 Zoll- und Steuerfahnder haben am Donnerstag nach eigenen Angaben mehr als 30 Gebäude in der gesamten Vorderpfalz und in Bulgarien durchsucht. Die Razzia habe sich gegen organisierte Schwarzarbeit gerichtet. Bei den Durchsuchungen sind nach Angaben des Zolls fünf Verdächtige festgenommen worden, einer davon in Bulgarien. Bargeld und Kryptowährung in Millionenhöhe sowie Fahrzeuge seien sichergestellt worden.

Sozialbetrug in Millionenhöhe

Die Beschuldigten stehen im Verdacht, jahrelang Arbeiter illegal und deutlich unter dem gesetzlichen Mindestlohn beschäftigt zu haben. Außerdem sei teilweise zu Unrecht Kurzarbeitergeld kassiert worden. Die hinterzogenen Sozialversicherungsbeiträge in Millionenhöhe sollen mit Hilfe von Scheinfirmen in Bulgarien verschleiert worden sein. Die Schwarzarbeit trifft nach Angaben des Zolls die Bereiche Montage, Verpackungswesen und Bau.