Unbekannter überfällt Einkaufsmarkt

Ein Unbekannter hat am späten Samstagabend einen Einkaufsmarkt in Limburgerhof (Rhein-Pfalz-Kreis) überfallen. Nach Angaben der Polizei nahm der Täter einen vierstelligen Bargeldbetrag mit. Zum Zeitpunkt des Raubs seien noch Kunden im Laden gewesen. Der Mann entkam zu Fuß. Er trug eine dunkle Joggingjacke und eine weiße Jogginghose. Er ist wahrscheinlich rund 1,70 Meter groß und 25 bis 30 Jahre alt. Kunden aus dem Laden und weitere Zeugen sollen sich beim Kriminaldauerdienst in Ludwigshafen unter der Nummer 0621/963-2773 melden.