Bei einem Raubüberfall auf eine Ludwigshafener Tankstelle in der Brunckstraße haben zwei unbekannte Täter am Mittwochabend Abend kurz nach Geschäftsschluss eine Kassiererin mit Pistolen bedroht. Weil die Tageseinnahmen schon im Tresor gesichert waren, nahmen die unbekannten Täter sich zwölf Getränke-Dosen sowie mehrere Schokoladenpackungen im Gesamtwert von knapp hundert Euro. Danach flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Kassiererin blieb unverletzt.