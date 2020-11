Die Stadt Bad Dürkheim will gegen Ratten im Kurpark vorgehen. Die Nagetiere hätten sich am Flussbett der Isenach ausgebreitet. Nach Angaben einer Stadtsprecherin, sei die Ursache noch unklar. Möglicherweise liege es an Spaziergängern, die dort häufiger Enten mit Brot und Speiseresten füttern würden. Die Stadtverwaltung will jetzt Hinweisschilder aufstellen lassen, um das Füttern zu verhindern. Zudem sei ein Schädlingsbekämpfer beauftragt worden.