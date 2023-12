Ludwigshafen: Arbeiter montieren Schriftzug "Rathaus Center" ab

Am Rathaus Center in Ludwigshafen haben Arbeiter am Dienstag damit begonnen, die roten Buchstaben des Schriftzugs einzeln abzumontieren. Das Wort Rathaus ist weg - zumindest auf einer Gebäudeseite.

Die Arbeiter standen am Dienstag auf einer Spezial-Kletterbühne in 70 Metern Höhe. Die je zwei Meter hohen Buchstaben der Schriftzüge "Rathaus Center" auf zwei Gebäudeseiten wurden einzeln abmontiert - jeder Einzelne wiegt um die 25 Kilogramm. Sieben Buchstaben wurden entfernt - nach drei Stunden prangte nur noch: "Center" am Gebäude - zumindest wenn man von Mannheim aus herüberblickt. Die restlichen Buchstaben sollen dann in den kommenden Wochen abmontiert werden.

Das Wort "Rathaus" ist schon abmontiert SWR

Buchstaben auf der Ostseite als erstes dran

Die Schriftzüge sind ganz oben an der Fassade angebracht, und zwar auf der West- und Ostseite des 70 Meter hohen Rathausturmes. Zunächst war der Schriftzug auf der Ostseite "dran" bei der Demontage. Vielleicht hat es der eine oder andere Autofahrer auf der Schumacherbrücke von Mannheim aus beobachtet.

Abrissarbeiten gehen dann weiter

Erst wenn die Schriftzüge am Rathaus Center entfernt sind, können laut Stadt die Abrissarbeiten an der Fassade des Rathauses in Ludwigshafen beginnen. Die Buchstaben sollen übrigens wiederverwendet werden. Wofür allerdings, das teilte die Stadt (noch) nicht mit.