Der Versuch kurz vor dem Lockdown noch Geschenke einzukaufen, haben einem Autofahrer einen fetten Bußgeldbescheid beschert. Der Mann war auf der A65 einer Zivilstreife mit Video-Messanlage aufgefallen und in einer Baustelle mit 111 statt mit 60 km/h gefilmt worden. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle gab er an, dass er auf dem Weg nach Ludwigshafen sei, um dort vor Beginn des Lockdowns noch schnell ein Weihnachtsgeschenk für seine Freundin zu kaufen. Ihn erwartet ein Bußgeld in Höhe von 320 Euro, ein einmonatiges Fahrverbot und 2 Punkte im Fahreignungsregister.