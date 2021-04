Sehr eilig hatte es ein Autofahrer, der am Samstag mit Tempo 190 statt der erlaubten 90 Stundenkilometer im Bereich Ludwigshafen unterwegs war. Der Mann gab an, er wolle zur Waschstraße, weil er vor seiner Hochzeit am Mittag noch sein Auto waschen wolle. Die Beamten gratulierten zwar. Der angehende Ehemann nimmt allerdings zwei Monate Fahrverbot, zwei Punkte in Flensburg und ein Loch in der Kasse durch 900 Euro Bußgeld mit in die Flitterwochen.