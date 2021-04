per Mail teilen

Die Staatsanwaltschaft Frankenthal ermittelt erneut gegen einen jungen Autofahrer, der wegen eines tödlichen Verkehrsunfalls bestraft worden ist. Er hat möglicherweise weitere gravierende Verkehrsdelikte begangen, die nicht berücksichtigt worden waren.

Vor zwei Jahren war der damals 19-Jährige aus dem Rhein-Pfalz-Kreis bei schlechtem Wetter in Südhessen mit weit überhöhtem Tempo gegen einen Baum gerast. Zwei Mitfahrer starben, einer ist seitdem körperlich und geistig schwer behindert. Eine Gerichtsverhandlung gab es nicht. Der Autofahrer akzeptierte einen Strafbefehl über eine Bewährungsstrafe von sechs Monaten. Die Angehörigen der Opfer halten dieses Urteil, das rechtskräftig ist, für zu milde. Denn ihr Anwalt hat recherchiert, dass der Verurteilte schon vorher mehrmals durch Raserei und Autorennen in Frankenthal, Bobenheim-Roxheim und Worms aufgefallen sein soll. Die Staatsanwaltschaft bestätigte dem SWR, dass sie jetzt in diesen Fällen ermittelt. Ob es zu einer Anklage kommt, steht noch nicht fest.