Raser überholt Zivilstreife und wird geschnappt

Ein 19-jähriger Raser, der in Speyer deutlich zu schnell unterwegs war, ist der Polizei ins Netz gegangen. Nach Angaben der Polizei ist der SUV-Fahrer in der Nacht zum Donnerstag in der Stadt mehr als 40 Stundenkilometer zu schnell gefahren. Dabei habe er ein Auto überholt und offenbar nicht bemerkt, dass dies eine Zivilstreife der Polizei ist. Als die Beamten den Raser einholen wollten, um ihn zu kontrollieren, sei er vor ihnen in Schlangenlinien gefahren, vermutlich um seine Verfolger abzuhängen. Erst als die Beamten Blaulicht einschalteten, habe der der junge Fahrer angehalten.