Die Polizei hat bei einer Kontrolle auf der A 650 zwei Raser geblitzt, die mit bis zu 249 km/h unterwegs waren. Erlaubt waren an der Stelle in Richtung Ludwigshafen 90 km/h. Die Polizei geht von einem illegalen Rennen aus. Die beiden Fahrer sollen aus dem Rhein-Pfalz-Kreis stammen. Gegen sie wurde Strafanzeige erstattet. Insgesamt, so die Polizei seien bei der sechstägigen Kontrolle auf der Autobahn gut 3.100 Fahrer mit ihren Wagen zu schnell unterwegs gewesen.