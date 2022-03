per Mail teilen

Beim europaweiten Geschwindigkeits-Kontrolltag hat die Polizei am Donnerstag in der Vorder- und Südpfalz fast 1.900 Autofahrer ermittelt, die gegen Tempolimits verstoßen haben. Gemessen wurden insgesamt rund 34.000 Fahrzeuge. Das heißt: Fast 6 Prozent der überprüften Autos waren zu schnell. Außerdem stellte die Polizei zahlreiche Verstöße gegen das Handyverbot und die Gurtpflicht fest, und auch unerlaubte technische Veränderungen an Fahrzeugen, zum Beispiel bei der Beleuchtung.