Jugendliche sorgen für Stromausfall

per Mail teilen

Jugendliche haben in Frankenthal in rund 50 Haushalten für einen Stromausfall gesorgt. Eine Gruppe 15- bis 18-Jähriger war laut Polizei am frühen Sonntagmorgen lautstark durch mehrere Straßen gezogen und hatte dabei Stromkästen, eine Ampel und Schilder beschädigt. Noch vor Ort erwischte die Polizei vier Verdächtige, einer gestand die Taten. Angaben der Stadtwerke zufolge sind zur Reparatur umfangreiche Tiefbauarbeiten nötig. Der verursachte Schaden beläuft sich demnach auf mindestens 40.000 Euro.