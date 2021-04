Heute beginnt der muslimische Fastenmonat Ramadan - zum zweiten Mal in der Corona-Pandemie. Die Ludwigshafener Muslimin Dolly El-Ghandour erzählt, wie ihre Familie Ramadan feiert - mit Corona-Regeln.

Die Muslimin aus Ludwigshafen Dolly El-Ghandour mit ihren Töchtern dpa Bildfunk Picture Alliance

Dolly El-Ghandour aus Ludwigshafen ist eigentlich eine sehr lebensfrohe Frau. Im Ramadan schmückt sie ihre Fenster mit vielen bunten Lichterketten. Die nicht muslimischen Nachbarn wissen dann: Es ist Ramadan. Und sie freuen sich schon auf eine Einladung von der Familie Ghandour zum Fastenbrechen. Viele Menschen hat Dolly El-Ghandour so schon zusammengebracht und ihnen eines der höchsten muslimischen Feste nähergebracht. Doch auch in diesem Jahr zerstört Corona jede Gemeinschaft – die Gemeinschaft zwischen den Muslimen selbst und zwischen Muslimen und Christen.

Schmucklose Fenster

Dieses Jahr hat Dolly El-Ghandour ihre Fenster nicht geschmückt. Sie kann sich einfach nicht aufraffen. "Letztes Jahr habe ich noch versucht, mich von der Pandemie nicht runter ziehen zu lassen. Aber dieses Jahr gelingt mir das irgendwie nicht. Ich meine: Jetzt ist Ramadan und ich habe gar nichts geschmückt!", erzählt die Ludwigshafenerin.

Der Ramadan – eine Zeit der Besinnung und der Gemeinschaft

Der Ramadan, der muslimische Fastenmonat, ist eine Zeit der Besinnung. Nicht nur das körperliche Fasten steht im Vordergrund. Auch das geistige. "Jede Handlung, jede Geste, jedes Wort sollte in dieser Zeit mit Bedacht geschehen bzw. gesprochen werden", erklärt Dolly El-Ghandor. Doch zugleich ist der Ramadan auch eine Zeit der Gemeinschaft. Es wird gemeinsam gebetet, aus dem Koran gelesen – ob zuhause oder in der Moschee. Familien, Freunde kommen am Abend zum Fastenbrechen zusammen, um gemeinsam zu essen und zu beten. Kinder bekommen die Geschichten aus dem Koran spielerisch erzählt. Normalerweise.

Die Familie bleibt auch dieses Jahr unter sich

"Es ist schön zusammen zu kommen. Jedes Jahr, wenn wir zum Fastenbrechen zusammenkommen, ist das so eine schöne Zeit. Alle sind glücklich, alle freuen sich auf den Abend. Es ist ein unbeschreibliches Gefühl. Wenn das komplett wegfällt, dann fehlt einfach etwas. Es ist nicht das Gleiche." Die 14-jährige Tochter Janna kann es nicht glauben, dass die vierköpfige Familie auch in diesem Jahr den Ramadan wieder allein verbringen wird. Die Kontaktbeschränkungen und Ausgangssperren wegen der Corona-Pandemie verbieten eben jede Gemeinschaft - auch jede religiöse.

Der Besuch der Moschee wird zur Ausnahme

Dolly El-Ghandour betet zuhause. Ihr Ehemann, erzählt sie, betet eigentlich in der Moschee. Doch die Besuche der Moschee werden auch für ihn immer seltener. Zum Freitagsgebet muss man sich in Ludwigshafen anmelden. Die Plätze sind rar und schnell vergeben. Die Regeln in der Moschee sind streng. Ein jeder Gläubige muss seinen eigenen Gebetsteppich mitbringen, das Tragen einer Maske ist selbstverständlich. Die für den Ramadan typischen gemeinsamen Gebete in der Moschee sind verboten. Und das im Ramadan übliche nächtliche gemeinsame Koran-Lesen auch. "Nichts ist mehr, wie es vor Corona war", bedauert Dolly El-Ghandour.

Den Fastenden Essen geben – eine religiöse Handlung

Auch ihre berühmten Essen im Ramadan am Abend nach 20 Uhr für die Nachbarn im Ludwigshafener Stadtteil West fallen in diesem Jahr erneut aus. "Im Islam ist es üblich den Fastenden Essen zu geben, dafür wird man in unserer Religion belohnt", erklärt die SPD-Ortsbeirätin. Vor Corona hat Dolly El-Ghandour daher für Fastende und Nicht-Fastende gekocht, für Muslime und Christen und so den Ramadan genutzt, um auch Nicht-Muslimen, ihren Glauben näher zu bringen. "Viele haben mir schon gesagt, wir freuen uns wieder so auf dein Essen und auf das Zusammensein", erzählt die Ludwigshafenerin. Doch auch dies fällt im zweiten Jahr der Corona-Pandemie aus.

Virus zerstört religiöse Rituale

Das Virus zerstört alle liebgewonnenen religiösen Rituale. Und so wie die Christen in diesem Jahr Ostern eher zurückgezogen und mit der Kernfamilie begehen mussten, müssen nun auch die Muslime die wichtigste Zeit im Jahr allein zuhause verbringen. "Es fällt uns unglaublich schwer, diese besondere Zeit nicht gemeinsam begehen zu können", sagt die Ludwigshafener Muslimin.