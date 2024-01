Fahrradclub fordert: "Räumt im Winter in der Pfalz die Radwege!"

per Mail teilen

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) fordert von den Kommunen sichere Radwege in der Pfalz - auch bei Eisglätte und Schnee im Winter.

Während Autofahrende in der Regel gut ans Ziel kommen, kämpfen Radlerinnen und Radler in der Pfalz mit schneebedeckten und rutschigen Wegen, denn die kalte Jahreszeit bringt ein oft übersehenes Problem mit sich: nicht geräumte Radwege.

Radfahrer in Ludwigshafen: Oft hilft nur schieben. SWR

In den Straßenverkehrsämtern scheint das Schneeräumen eine klare Hierarchie zu haben – Autostraßen zuerst, Radwege danach, wenn überhaupt. Dies führt zu einer eisigen Ungleichheit, die viele Radfahrer frustriert. Jaron Dengel, ein Student aus Landau musste gestern, nach dem vergeblichen Versuch, die Uni mit dem Fahrrad zu erreichen, zu Fuß gehen. Der Student kann nicht verstehen, weshalb die Radwege nicht geräumt werden: "Selbst die Fahrradstraßen, die parallel zur Hauptstraße laufen, sind nicht befahrbar. Das ist für alle, die aufs Fahrrad angewiesen sind gefährlich."

Schnee: Achtung Sturzgefahr

Die Gefahren nicht geräumter Radwege sind groß. Glätte und Schnee können zu Stürzen und schweren Verletzungen führen. Am Mittwochmorgen passierte genau das Maja Milosevic, die auf einem nicht gestreuten Radweg auf der Horstbrücke in Landau mit ihren zwei Kindern im Fahrradanhänger stürzte. "Es ist einfach supergefährlich, vor allem mit Kindern. Ich meine: Selbst mit dem Auto wäre es ja schon rutschig, aber wir haben keins. Also bin ich aufs Fahrrad angewiesen und Busse fahren aktuell ja auch nicht", erklärt die junge Mutter.

Auch in Landau sind viele Radwege nicht geräumt SWR

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK), Kreisverband Vorderpfalz, spricht ausdrücklich die Empfehlung aus, nicht aufs Fahrrad zu steigen. Ein Mitarbeiterin sagte dem SWR, dass auch sie beobachtet, dass Radwege immer als letztes oder gar nicht geräumt werden.

Radfahren auch im Winter?

Nach Einschätzung des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) wird die Räumung der Radwege stark vernachlässigt. "Wir als ADFC fordern, dass Radwege von den Kommunen geräumt werden müssen und somit ganzjährig sicher befahrbar sind", sagt ein Sprecher des ADFC Robert Wöhler. "Das Fahrrad ist ein Verkehrsmittel für das ganze Jahr - auch im Winter. Die Bewegung an der frischen Luft ist insbesondere für Kreislauf und Immunsystem sehr gut. Zudem schont jeder mit dem Fahrrad zurückgelegte Kilometer das Klima".

Eisige Gleichgültigkeit?

Fahrräder gelten als umweltfreundlich und spielen eine wichtige Rolle im Kampf gegen den Klimawandel. Werden Radwege im Winter vernachlässigt? Kommunen beteuern: Radwege haben eine hohe Priorität.

Wir haben bei der Stadt Speyer nachgefragt. Eine Sprecherin betont, die Stadt lege ein besonderes Augenmerk auf die Rad- und Gehwege und streue mehrfach. "Die Besonderheit bei Geh- und Radwegen liegt darin, dass die Streuwirkung hier geringer als auf Straßen ist, da sich das Salz aufgrund des geringeren Verkehrsaufkommens bzw. der geringeren Bewegung weniger gleichmäßig verteilt", so die Sprecherin.

Und in Ludwigshafen? Radwege innerhalb der Stadt, so teilt die Stadtverwaltung Ludwigshafen mit, "werden mit derselben Priorität und parallel mit den Straßen geräumt. Wie bei Straßen auch, werden dabei stark frequentierte und bedeutende Routen vorrangig geräumt, um den gesamten Verkehr in Ludwigshafen aufrechtzuerhalten."

Vereisen die Spuren im Schnee, wird es richtig tückisch Rad zu fahren. SWR

Laut ADFC reicht das nicht immer aus. Mitglieder des Clubs berichteten am Mittwochmorgen dem SWR zwar von einem gestreuten Radweg an der Brunckstraße in Ludwigshafen - einer Hauptverkehrsstraße. Dieser sei mittags allerdings bereits wieder spiegelglatt gewesen. Die parallel verlaufende Autostraße sei weiterhin freigeblieben.

Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) ist für den Großteil der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen in Rheinland-Pfalz zuständig. Hier räumt man offen ein, dass Radwege beim Winterdienst das Nachsehen haben. Denn: "Das Auto genießt - auch beim Winterdienst - weiterhin Vorrang vor dem Fahrrad." Alles andere richte sich auch danach, wie viel Personal und Technik zur Verfügung stehe.

Straße in Ludwigshafen ist frei, der Radweg nicht SWR

Der Fahrradclub ADFC will das nicht akzeptieren. In anderen Ländern stünden Radwege an erster Stelle im Winter, sagt Robert Wöhler. "In Dänemark beispielsweise, werden erst die Radwege geräumt, noch vor den Autostraßen." Denn auch wenn der Schnee fällt, sollte die Bewegung auf zwei Rädern nicht zum Stillstand kommen.

Um auch im Winter sicher Radfahren zu können, hat der Bundesverband der ADFC eine Reihe von Tipps zusammengestellt.