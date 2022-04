per Mail teilen

Am Vormittag ist in Ludwigshafen mit der Aktion „soziale Pedale“, eine Radtour zum Ostermarsch nach Mannheim gestartet. Der Ostermarsch steht unter dem Motto „Für Frieden - Stoppt den Krieg in der Ukraine!“. Gefordert werden unter anderem ein „sofortiger Waffenstillstand und die Aufnahme ernsthafter Friedensverhandlungen“. Anschließend geht die Radtour auf etwa 40 Kilometern weiter.

Sie endet um 17 Uhr.