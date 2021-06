per Mail teilen

Wer am Dienstagabend bei Haßloch auf die A65 Richtung Ludwigshafen wollte, hatte Pech: Die Zufahrt war von Bergen von Radieschen und Gemüse-Kisten blockiert.

Nein, es war keine weitere Protestaktion von Landwirten gegen die Agrar-Reform der EU. Ein Erntehelfer war offenbar Schuld. Laut Polizei war er am Dienstag-Abend zu flott mit seinem Traktor mit Hänger in einen Kreisel gefahren. Der enge Kreisel führt auch zur A65 in Richtung Ludwigshafen. Der Hänger war voll beladen mit Kisten mit frisch geernteten Radieschen und diese waren offensichtlich nicht richtig gesichert.

Wenn die Ladung nicht ausreichend gesichert ist... Polizei Haßloch

Fahrbahn mehr als eine Stunde gesperrt

Rund 300 Kisten purzelten auf die Straße und hinterließen ein Trümmerfeld. Der Kreisel mit der Autobahnzufahrt musste gesperrt werden. Es dauerte mehr als eine Stunde, bis die Feuerwehr alle Kisten wieder von der Fahrbahn aufgesammelt und die zermatschten Radieschen entfernt hatte. Verletzt wurde bei dem Gemüse-Chaos aber zum Glück keiner.