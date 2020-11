Bei einem Unfall in Maxdorf (Rhein-Pfalz-Kreis) ist am Freitag ein 85 Jahre alter Radfahrer so schwer verletzt worden, dass er kurz darauf in einem Krankenhaus starb. Laut Polizei wurde der Mann von einem Auto erfasst, als er mit dem Rad die L454 überqueren wollte. Der genaue Unfallhergang sei noch unklar.