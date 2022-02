Landau bekommt millionenschwere Fahrradbrücke 

Der Landauer Stadtrat macht den Weg frei für die neue Radbrücke. Die Sitzung am Montagabend hat aber auch gezeigt: Das Projekt ist nicht unumstritten. Die wichtigsten Fragen und Antworten lesen Sie hier.

Landau soll eine millionenteure Radbrücke bekommen dpa Bildfunk Picture Alliance

Was hat der Stadtrat entschieden?

Der Landauer Stadtrat hat dem Bau einer neuen Brücke für Fahrradfahrer und Fußgänger am Montagabend mehrheitlich zugestimmt. Etwa eine Million Euro muss die Stadt selbst zahlen, der Rest soll vom Bund gefördert werden. Baustart soll in zwei Jahren sein.

Wer war dafür, wer dagegen?

Zustimmung für die geplante Radbrücke, die auch von Fußgängerinnen und Fußgängern und auch Menschen im Rollstuhl genutzt werden soll, kam von den Grünen, der SPD, der FDP und großen Teilen der CDU. Ablehnung kam von einigen CDU-Stadtratsmitgliedern, der FWG und der Fraktion Pfeffer und Salz. Einige Mitglieder des Stadtrats monierten, dass es keine konkreten Zahlen gebe, wie viele Menschen die Brücke wirklich nutzen könnten und dass es bereits mehrere Übergänge gebe, mit denen vor allem Radfahrer von der Innenstadt in den Osten Landaus gelangen könnten.

Was plant die Stadt Landau?

Die Stadt will das Radfahren attraktiver machen und plant eine Fahrradbrücke, die die Innenstadt mit dem Stadtteil Queichheim im Osten Landaus verbinden soll. 420 Meter lang und vier Meter breit soll die Brücke werden. Auf mehreren Säulen soll sie sich erst über der Queich entlang schlängeln, über eine viel befahrene Straße und die Bahngleise hinweg, nach Queichheim.

So soll die neue Radbrücke in Landau verlaufen Stadt Landau

Ein Hingucker also: Der schlängelnde Brückenverlauf soll verhindern, dass die Radler in angrenzende Wohnungen und in ein nahe gelegenes Hotel blicken können. Vorbild für die Radbrücke in Landau ist ein Projekt in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen: Dort steht eine Fahrradbrücke, die in Schlangenlinien über ein Hafenbecken gebaut worden ist.

Die Lille Langebro ist eine Fahrrad- und Fußgängerbrücke über den Kopenhagener Innenhafen. Copenhagen Media Center/Daniel Rasmussen

Übrigens: Auch Fußgängerinnen und Fußgänger sollen die Brücke nutzen können. Das sieht die Planung mittlerweile vor.

Warum plant Landau eine neue Radbrücke?

Die Stadtverwaltung nennt mehrere Gründe für die Radbrücke in Landau. Ein Grund: Bisher sei es für Radfahrerinnen und Radfahrer zu umständlich, zwischen der Innenstadt und dem Osten der Stadt jenseits der Bahngleise hin- und herzufahren. Mit der neuen Brücke soll die Radinfrastruktur verbessert werden. Der CO2-Ausstoß könnte in der Stadt sinken, wenn die Brücke genutzt würde und mehr Menschen dadurch aufs Rad umstiegen. Das Schulzentrum Ost mit über 1.700 Schülerinnen und Schüler könnte leichter erreicht werden. Auch Touristen, die mit dem Fahrrad rund um Landau und in der Stadt unterwegs sind, könnten profitieren.

Was soll die Radbrücke in Landau kosten?

Die Stadt setzt die Kosten derzeit bei rund 4,3 Millionen Euro an. Ein großer Teil davon soll vom Bund finanziert werden. Etwa eine Million Euro muss die Stadt Landau selbst für die große Brücke aufbringen.

Ist die Brücke umstritten?

Ja. Einige Parteien im Stadtrat bemängeln die hohen Kosten, sprechen von "Steuerverschwendung". Kritiker weisen darauf hin, dass es bereits jetzt genügend Radverbindungen in den Osten der Stadt gebe: die Horstbrücke, die Queichheimer Brücke, eine Fahrrad- und Fußgängerbrücke beim ehemaligen Landesgartenschaugelände sowie eine Unterführung am Bahnhof. Einige Anwohnerinnen und Anwohner sorgen sich vor zu viel Nähe, wenn die neue Radbrücke gebaut werden sollte. Neugierige Blicke am Abendbrottisch? Diskutiert werden bereits Sichtschutzwände.

"Wenn die Brücke steht, dann wird man sich fünf Jahre später nicht mehr vorstellen können, dass sie mal nicht da stand."

Und kommt die neue Brücke nun auch wirklich?

Ja. Läuft alles so, wie es sich die Stadtverwaltung vorstellt, könnten die Bauarbeiten 2024 beginnen und 2025 fertig sein.