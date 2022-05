Sturz bei Radausflug: mit Rettungshubschrauber in Klinik

Der Ausflug einer Radlergruppe in Römerberg ist durch einen Unfall mit einer Schwerverletzten jäh beendet worden. Ein Rettungshubschrauber brachte die Frau in die Ludwigshafener BG-Klinik. Die Frau sei am Sonntag Nachmittag hinter drei anderen Radlern auf der Nato-Straße in Römerberg gefahren, sagte ein Sprecher der Speyerer Polizei. Dann habe der erste Radler aus unbekannter Ursache plötzlich gebremst. Die restliche Gruppe musste auch abbremsen. Dabei sei der dritte Radfahrer in der Reihe gestürzt, die vierte Radlerin ebenso. Die Frau habe sich beim Sturz das Sprunggelenk ausgekugelt und schnelle Hilfe mit dem Rettungshubschrauber benötigt. Die Polizei untersucht jetzt, ob der Radfahrer, der vorne in der Gruppe fuhr, seine Sorgfaltspflicht verletzt hat und sich wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten muss.