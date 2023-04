Keiner gibt nach: Auto- und Radfahrer blockieren sich fast 45 Minuten

Verkehrskonflikt zweier Sturköpfe in Böhl-Iggelheim: Laut Polizei waren sich ein 65 Jahre alter Fahrradfahrer und ein 55 Jahre alter Autofahrer an der Engstelle einer Straße begegnet - und keiner wollte nachgeben.

"Keiner will nachgeben" - so umschreibt es die Polizei in ihrer Mitteilung am Donnerstag. Weil keiner der beiden Männer in Böhl-Iggelheim (Rhein-Pfalz-Kreis) ausweichen wollte, verharrten die Männer nach Darstellung der Polizei fast eine dreiviertel Stunde lang in derselben Position.

Polizei rückt an

Schließlich seien die Beamten angerückt und hätten dann mit einer energischen Ansage dafür gesorgt, dass die Streithähne weiterfahren konnten. Auf beide Männer komme nun ein Verfahren zu - wegen Nötigung.