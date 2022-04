Queichwiesenbewässerung soll UNESCO-Erbe werden

per Mail teilen

Die traditionelle Methode der Bewässerung der Queichwiesen in der Südpfalz soll immaterielles UNESCO-Kulturerbe werden. Das möchte die Südpfälzer Interessengemeinschaft Queichwiesen und hat deswegen am Mittwoch gemeinsam mit Vertretern aus anderen europäischen Ländern einen Antrag bei der UNESCO eingereicht. Schon jetzt steht die Bewässerung in den Queichwiesen zwischen Landau und Germersheim im bundesweiten Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes. Nun soll die landwirtschaftliche Technik auch weltweit anerkannt werden.

Bewässerung mit Staugräben und Schleusen

Dabei geht es laut der Interessengemeinschaft um das über Jahrhunderte weiter gereichte Wissen. Die Queichwiesen werden traditionell unter anderem durch Staugräben und Schleusen bewässert. Sobald einzelne Schleusen aufgehen, werden durch das natürliche Gefälle der Queich abschnittsweise Felder geflutet und mit Wasser versorgt. Die Entscheidung der UNESCO wird voraussichtlich im Dezember 2023 vorliegen.