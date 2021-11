Schon wieder: Queich bei Albersweiler total verschmutzt

per Mail teilen

Erst im April waren hunderte Fische wegen eines unbekannten Gifts in der Queich gestorben. Unklar ist noch immer, wer dafür die Schuld trägt. Jetzt ist der Fluss wieder stark verschmutzt worden.

Erst vor einem halben Jahr waren in der Queich auf einer Länge von mehr als zehn Kilometern Hunderte tote Fische geborgen worden. Damals hatte sich das Wasser hell verfärbt und Schaum gebildet. Auch Wasserproben waren genommen und die Staatsanwatschaft eingeschaltet worden - alles ohne Ergebnis.

Ortsbürgermeister Ernst Spieß (SPD) sagte dem SWR am Freitag, ein Anwohner habe auf die erneute Verschmutzung aufmerksam gemacht. Am Wochenende sei es wieder zu einer massiven Schaumbildung auf dem Fluss bei Albersweiler gekommen - so intensiv, wie seit Monaten nicht mehr.

Dorfbewohner kritisiert Kreisverwaltung Südliche Weinstraße

Im Dorf gibt es mit Michael Schwering einen sogenannten Bachpaten, der sich ehrenamtlich um den Fluss kümmert. Schwering kritisiert die Kreisverwaltung. Für ihn sei es "unverständlich", warum der Kreis Südliche Weinstraße nicht bessere Analyseverfahren verwende, um endlich die Ursache für die Verschmutzungen festzustellen, sagte Schwering. Die Kreisverwaltung hat sich bisher noch nicht geäußert.