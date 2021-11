Gift in der Queich: Bachpate wirft Behörden Tatenlosigkeit vor

per Mail teilen

In die Queich in der Südpfalz leiten Unbekannte immer wieder giftige Stoffe ein. Ein Bachpate sagt, die Verwaltung habe Abhilfe versprochen. Besser geworden sei nichts.

Mehr als ein halbes Jahr nach dem großen Fischsterben wird die Queich im Kreis Südliche Weinstraße noch immer regelmäßig verschmutzt, sagt Michael Schwering. Der ehrenamtliche Bachpate steht auf einer Brücke über die Queich in Albersweiler (Kreis Südliche Weinstraße). Er zeigt nach unten auf die Wasseroberfläche. Dort schwimmen kleine, weiße Bläschen. Sie sehen aus wie Schaumreste in einer Badewanne.

"Da wird wieder irgendein giftiges Zeug eingeleitet. Das geht schon seit Jahren so. Das Gift zerstört nachhaltig alle natürlichen Lebensgrundlagen hier bei uns im Wasser."

Eine Zeitlang war laut Schwering kein Schaum auf der Queich zu sehen, aber seit zwei Wochen werde der Fluss nun wieder verschmutzt. Erst vor einem halben Jahr waren auf einer Länge von mehr als zehn Kilometern Hunderte tote Fische geborgen worden. Damals waren Wasserproben genommen und die Staatsanwaltschaft eingeschaltet worden - alles ohne Ergebnis.

Bachpate Michael Schwering macht den Behörden Vorwürfe: Sie hätten nach dem Fischsterben viel versprochen, aber die Verschmutzungen gingen trotzdem weiter.

"Ich halte das für absolut unverantwortlich und zumindest die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße muss sich sagen lassen, dass alle ihre Maßnahmen erfolglos waren."

Nach der großen Verschmutzung im April hatte die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße als Untere Wasserbehörde unter anderem angekündigt, Messgeräte einzusetzen - sogenannte Datenlogger. Das war im Juni. Auch auf eine Nachfrage im November antwortet die Kreisverwaltung dem SWR erneut mit einer Ankündigung:

"Derzeit finden noch Abstimmungsgespräche mit Gutachtern statt, um die Datenlogger möglichst zeitnah zu installieren."

Die Frage, woran es genau hängt, dass es diese Messgeräte noch nicht gibt, beantwortet die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße mit "umfangreichen Vorbereitungen und Abstimmungen mit den beteiligten Akteuren". Dies führe zu einem zeitlichen Aufwand.

Aktuelle Situation: Nach wie vor Schaumblasen entlang der Queich SWR

Ein Karlsruher Ingenieurbüro für Wasserwirtschaft hat nach eigenen Angaben bereits vor Monaten auf Bitten der Verwaltung ein Angebot für den Einsatz solcher Datenlogger geschrieben. Diese sollen Sauerstoff, Temperatur und Leitfähigkeit des Wassers untersuchen. Bisher gebe es aber noch keinen Auftrag, sagte eine Sprecherin der Firma, dass es so lange dauere, sei "nicht üblich".

Messgeräte könnten Hinweise für Ursache liefern

Für Bachpate Michael Schwering wäre der Einsatz dieser Geräte zumindest ein Schritt in die richtige Richtung. Damit könnten wichtige Werte regelmäßig aufgezeichnet und kontrolliert werden. Und: Mit solchen Geräten könnte nachgewiesen werden, von welchen Betrieben eine Verschmutzung ausgehen könnte und von welchen nicht.

Wer verschmutzt die Queich?

Für die Verschmutzung kommen nur eine Handvoll Betriebe in Frage, sagt der ehrenamtliche Bachpate. Dort, wo die Verschmutzungen beginnen, gebe es in Albersweiler einen Steinbruch, außerdem Firmen, die im Holz-, Baustoff- und Recyclinggeschäft tätig sind. Der größere Betrieb mit einer Einleitungsgenehmigung in die Queich sei schon mehrfach untersucht worden, sagt Schwering, bislang ohne Ergebnis.

Fischbestand nachhaltig vernichtet

Seit dem Fischsterben vom April habe sich der Fischbestand nicht erholt, sagt Schwering. Er habe über Jahre dafür gesorgt, dass sich wieder Bachforellen im Fluss ansiedeln - mit sehr gutem Erfolg. Einige Exemplare seien größer gewesen, als für so einen kleinen Fluss üblich. Jetzt seien sie alle verschwunden. Nur noch Kleinfischarten wie Rotaugen treffe man vereinzelt an. Und neue Fische kämen nicht nach, weil sie in der Queich bei Albersweiler keine gute Lebensgrundlage fänden.

Elektro-Befischung liefert Überblick

Die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD) als Obere Wasserbehörde hatte nach Angaben einer Sprecherin Mitte Oktober bei einer Probe-Befischung festgestellt, dass in der Queich mit "zunehmender Entfernung zum Schadensort eine Zunahme des Fischartenspektrums und der Individuenanzahl" festgestellt worden sei. Das heißt: Je weiter weg von Albersweiler, desto mehr Fische.

Bachforellen, die vor dem Fischsterben im April auch in Albersweiler vorkamen, waren im Oktober laut SGD Süd erst wieder ab Landau zu finden. Zwischen Albersweiler und Landau liegen mehr als zehn Kilometer.

Neue Wasserproben genommen

Immerhin: Nach der erneuten Verunreinigung der Queich bei Albersweiler werden jetzt Wasserproben untersucht. Das teilte die Kreisverwaltung der Südlichen Weinstrasse in Landau mit. Demnach seien an mehreren Stellen Proben entnommen worden. Wann die Ergebnisse vorliegen, stehe noch nicht fest.

Forderungen an die Behörden

Michael Schwering fordert die Behörden auf, schädliche Einleitungen bei Firmen abzustellen. Außerdem müsse alles dafür getan werden, dass sich der Fischbestand in der Queich wieder erholen und natürlich entwickeln könne. Das werde Jahre dauern, sagt er. Aber es lohne sich für die Natur.