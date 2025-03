per Mail teilen

Ab Montag ist die komplette Pylonbrücke in Ludwigshafen nicht mehr befahrbar. Nach der Auffahrt ist nun auch die Abfahrt gesperrt.

Wie die Stadtverwaltung mitteilte, ist von der Sperrung ab Montag die Abfahrt der B37 in Richtung Innenstadt zur Dammstraße betroffen. Die Gegenrichtung ist bereits seit Anfang März gesperrt.

Pendler müssen über Hochstraße Nord weiter

Verkehrsteilnehmer, die nicht in die Innenstadt wollen, sollen während der Bauarbeiten das Stadtgebiet über die B9 und die Autobahnen A6 und A61 umfahren. Wer ein Ziel im Stadtgebiet anfahren möchte, fährt in Richtung Hochstraße Nord weiter und nutzt die Ausfahrt Heinigstraße, um in die City zu kommen.

Pendler auf dem Weg nach Mannheim fahren ebenfalls über die Hochstraße Nord und dann weiter auf der Kurt-Schumacher-Brücke.

Warum ist die Abfahrt an der Pylonbrücke gesperrt?

Grund für die Sperrung ist die Sanierung der sogenannten Weißen Hochstraße, die zusammen mit dem in Bau befindlichen Teilstück die neue Hochstraße Süd bilden wird.

Konkret geht es dabei um den Asphalt, der an dieser Stelle erneuert wird, teilte die Bauprojektsgesellschaft auf Antrage mit.

Ludwigshafen: viele Bauprojekte an den Hochstraßen

Die Hochstraße Süd ist Teil vieler Infrastrukturprojekte der Stadt Ludwigshafen. Die Hochstraße Nord wird später abgerissen, eine neue, ebenerdige Stadtstraße gebaut, das Rathaus und das Rathaus-Center werden abgerissen. Insgesamt kosten die Projekte etwa eine Milliarde Euro.