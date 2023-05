Der Angeklagte kommt aus Somalia und hat keine Aufenthaltsgenehmigung. Was passiert mit ihm nach dem Urteil? Und warum landet er in der Psychiatrie und nicht im Gefängnis? Antworten unter anderem auf diese Fragen.

Warum soll der Angeklagte der Messerattacke statt ins Gefängnis in eine Psychiatrie?

Der 26 Jahre alte Mann aus Somalia hatte bei seiner Messerattacke am 18. Oktober 2022 in Ludwigshafen-Oggersheim zwei Handwerker erstochen und einen 27-Jährigen lebensgefährlich verletzt. Jetzt muss der Mann in die Psychiatrie.

Bereits während des Prozesses war der Angeklagte vom Gefängnis in eine psychiatrische Klinik verlegt worden. Ein vom Landgericht beauftragter Gutachter hatte dem Mann aus Somalia zuvor eine paranoide Schizophrenie bescheinigt. Der Gutachter sagte, aufgrund seiner Erkrankung sei der Mann zur Tatzeit schuldunfähig gewesen. Der Angeklagte leide unter Wahnvorstellungen, die sein Handeln beeinflussen. So höre er beispielsweise Stimmen und fühle sich verfolgt.

Paranoide Schizophrenie sei eine unheilbare Geisteskrankheit, deren Symptome sich aber bessern ließen. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass das im Gefängnis nicht möglich ist und hatte deshalb die Unterbringung in der Psychiatrie beantragt. Mehr dazu finden Sie hier:

Warum wird der Angeklagte nach dem Urteil nicht nach Somalia abgeschoben?

Der Angeklagte stammt aus Somalia. Sein Asylantrag wurde in Deutschland abgelehnt. Kann er nach dem Urteil in seine Heimat abgeschoben werden? Das rheinland-pfälzische Integrationsministerium teilt dem SWR dazu auf Anfrage mit, dass Abschiebungen somalischer Staatsangehöriger zurzeit nicht möglich sind. Das gelte auch für Straftäter. Denn: seit dem 14. Oktober 2021 nimmt die somalische Regierung keine sogenannte Rückgeführten mehr auf.

Diese Rückführungen seien allerdings nur als freiwillige Ausreisen möglich. Davor müsste der oder die Betroffene bei der somalischen Auslandsvertretung schriftlich der Ausreise zustimmen. Sofern irgendwann wieder ein Ausreiseabkommen mit Somalia besteht, entscheidet die zuständige Ausländerbehörde, ob eine Ausreise möglich ist.

Hintergrund: Tödliche Messerattacke in Oggersheim Bei dem Messerangriff am 18. Oktober 2022 in Ludwigshafen-Oggersheim starben zwei Männer, 20 und 35 Jahre alt. Die beiden Handwerker wurden in einem Wohngebiet niedergestochen. Nach der Attacke griff der mutmaßliche Täter auch einen Kunden in einem Drogeriemarkt mit dem Messer an. Der 27-Jährige wurde schwer verletzt. Die drei Opfer und der mutmaßliche Täter kannten sich nicht. Der Angreifer soll ein 26 Jahre alter Mann aus Somalia sein, der sich seit dem 10. Februar wegen Mordes vor dem Landgericht Frankenthal verantworten muss.

Wie lange sind verurteilte Straftäter im Schnitt in der Psychiatrie untergebracht?

Wie das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium auf SWR-Anfrage mitteilte, waren die meisten Straftäter im Durchschnitt fast 8 Jahre untergebracht (Zahlen stammen von 2021). Für 2022 liegen aktuell noch keine vollständigen Daten vor. 2020 waren es im Schnitt 9 Jahre, 2019 im Schnitt 12 Jahre.

Wie der Arbeitskreis "Forensische Psychiatrie Transparent" mitteilte, zu dem auch das Pfalzklinikum in Klingenmünster gehört, können und wollen sich einige Patienten allerdings nicht auf eine Behandlung einlassen. Sie haben deshalb auf absehbare Zeit keine Aussicht auf Entlassung und müssen weiterhin in einer sogenannten Maßregelvollzugsklinik bleiben.

Was macht den Maßregelvollzug aus? Die forensische Psychiatrie, auch Maßregelvollzug genannt, ist eine Alternative zum Gefängnis. Hier leben Männer und Frauen, die eine Straftat begangen haben und als psychisch krank oder suchtkrank gelten. Im Mittelpunkt steht nicht die Bestrafung von Täterinnen und Tätern, sondern die psychische Stabilisierung im Rahmen einer Therapie. Voraussetzung für die Unterbringung im Maßregelvollzug ist die Feststellung der Schuldunfähigkeit im Sinne von § 20 StGB oder der verminderten Schuldfähigkeit im Sinne von § 21 StGB. Ist dies gegeben, werden psychisch kranke Täterinnen und Täter in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen, Suchtkranke in eine Entziehungsanstalt.

Warum kommen Straftäter statt der Psychiatrie ins Gefängnis?

Wie der Arbeitskreis weiter mitteilt, ist es sinnvoll, Straftäter mit psychischen Problemen nicht in Gefängnissen unterzubringen. So sei beispielsweise die Rückfallgefahr von ehemaligen Straftätern, die erfolgreich eine Maßregelbehandlung erhalten haben, wesentlich geringer als die von Straffälligen, die ihre Haft ohne Therapie im Strafvollzug verbüßt haben.

In einer solchen Forensischen Psychiatrie wie der im Pfalzklinikum in Klingenmünster könnte der Angeklagte untergebracht werden. Pfalzklinikum, Paul van Schie

Bei der Unterbringung in einer sogenannten Maßregelvollzugsklinik werde auch an die Sicherheit gedacht. In den Psychiatrien sorgten unter anderem Zäune, Gitter, Überwachungskameras, Personenkontrollen und verschlossene Türen für Sicherheit.