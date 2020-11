Vor dem Landgericht in Frankenthal hat am Donnerstagnachmittag der Prozess gegen einen 23 Jahre alten Mann begonnen. Der Angeklagte hat laut Anklage im November in Frankenthal einen 18 Jahre alten Bekannten getötet.

In der Frankenthaler Wohnung soll der Angeklagte abends am 10. November den 18-Jährigen zunächst mit Hammerschlägen schwer verletzt und anschließend mit einem Küchenmesser Stiche in den Hals zugefügt haben. Das Opfer schleppte sich laut Polizei noch auf die Straße, wurde dort von Passanten entdeckt und starb auf dem Weg ins Krankenhaus. SWR Der Vater des 18-Jährigen ist Nebenkläger, war aber heute nicht im Gerichtssaal. Der Angeklagte ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft wegen vieler Vorstrafen als gefährlich einzustufen. Daher droht dem 23-jährigen in dem bis August terminierten Verfahren eine Sicherungsverwahrung. Nach SWR-Informationen ist nicht ausgeschlossen, dass es sich bei dem Tötungsdelikt um eine Beziehungstat handelt.