Ein 17-Jähriger muss sich ab heute vor dem Landgericht Frankenthal wegen Mordes und mehreren Vergewaltigungen verantworten. Er soll ein 17-jähriges Mädchen am Willersinnweiher in Ludwigshafen vergewaltigt und anschließend erwürgt haben.

Am 12. März war die 17-Jährige schwer verletzt am Ufer des Ludwigshafener Willersinnweihers gefunden worden. Ein Anwohner hatte das Mädchen entdeckt und die Rettungskräfte alarmiert. Später im Krankenhaus verstarb sie.

Die Obduktion ergab, dass die junge Frau gewürgt und möglicherweise vergewaltigt worden war. Der 17-jährige Tatverdächtige wurde kurz darauf in Ludwigshafen festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft klagt ihn jetzt wegen Mordes an.

Polizisten im März am Tatort in Ludwigshafen SWR

Auch andere Minderjährige missbraucht

Außerdem wirft die Staatsanwaltschaft dem Angeklagten vor, bereits 2019 monatelang drei andere minderjährige Mädchen missbraucht zu haben. Das soll er mehrfach getan und sie dabei auch teilweise gewürgt haben.

Wegen weiterer Gewalttat angeklagt

Zudem steht der 17-Jährige vor Gericht, weil er im Februar 2019 am Rathauscenter in Ludwigshafen einen Mann mit einem Messer bedroht haben soll. Als eine Frau dem Mann zu Hilfe eilte, habe der 17-Jährige sie mit dem Messergriff verletzt.

Bislang habe der Jugendliche laut einem Gerichtssprecher keine Angaben zu den Taten gemacht. Weil die Opfer und der mutmaßliche Täter minderjährig sind, findet der Prozess nicht öffentlich statt.