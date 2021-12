Prozess wegen Totschlags in Ludwigshafen hat begonnen

Am Landgericht Frankenthal hat der Prozess gegen einen 45 Jahre alten Mann begonnen. Er soll im vergangenen April in Ludwigshafen einen Mann zu Tode getreten haben.

Laut Anklage war der Frankenthaler in der Wohnung eines Bekannten in Ludwigshafen zu Gast. Beide Männer hätten während des Besuchs eine erhebliche Menge Alkohol getrunken und seien schließlich in Streit geraten. Bei der Auseinandersetzung soll der Frankenthaler seinem Gastgeber so heftig ins Gesicht geschlagen haben, dass dieser einen Nasenbruch erlitt.

Nachbar: Nach Beschwerde über Lärm zusammengeschlagen

Anschließend soll der Angeklagte ins Treppenhaus gelaufen sein und dort herum geschrien haben. Ein Nachbar habe sich über den Lärm beschwert. Als Antwort soll ihm der Angeklagte zunächst Fausthiebe ins Gesicht versetzt haben. Als der Nachbar daraufhin zu Boden ging, soll er ihn mehrfach mit den Füßen gegen Kopf und Schulter getreten haben. Laut Anklage sei der Kopf des Opfers wiederholt gegen die Wand geschlagen worden. Der Nachbar erlag seinen Verletzungen. Todesursache sei eine Blutung im Bereich der Schädelbasis und der Schläfen gewesen.

Landgericht Frankenthal: Mutmaßlicher Täter total berauscht

Nach Angaben einer Gerichtssprecherin hatte der 45-Jährige während der Tat einen Blutalkoholwert von über 2,8 Promille. Zusätzlich habe er anderes Rauschgift zu sich genommen. Der Angeklagte habe die Tat bisher bestritten. Ob er sich im Laufe der Verhandlung äußern wird, ist noch unklar. Der Mann sei mehrfach vorbestraft, unter anderem wegen Körperverletzung.

14 weitere Verhandlungstermine

Beim Prozessauftakt wurde nur die Anklageschrift vorgelesen. Zum Tathergang sollen mehrere Zeugen vernommen werden. Insgesamt sind bis Mai noch vierzehn Verhandlungstermine geplant. Am 31. Januar soll der Prozess fortgesetzt werden.