Zum Prozessauftakt gegen einen als Zechpreller stadtbekannten Mann haben am Vormittag vor dem Landgericht Landau mehrere Zeuginnen ausgesagt. Die Anklage wirft dem Südpfälzer vor, in einer Vielzahl von Fällen in Geschäften unter anderem in Landau und Bad Bergzabern Waren geraubt und dabei auch Angestellte verletzt zu haben.



Mehrere Angestellte schilderten vor Gericht, wie der Angeklagte Zigaretten, Backwaren und Drogerieartikel an sich genommen hatte. Dabei habe er vorgegeben, mit einer EC-Karte zu bezahlen, die aber ungültig gewesen sei. Wenn der Bezahlvorgang dann abgebrochen sei, sei er mit den Waren einfach davongelaufen. Beim Versuch, ihn daran zu hindern, habe er die Frauen beschimpft und bedroht. Der Anklage zufolge wurden Angestellte in sieben Fällen auch von ihm verletzt. Beispielsweise soll er einer Bäckereiangestellten in Landau heißen Kaffee übergeschüttet und sie mit Flaschen beworfen haben. Der Südpfälzer zeigte sich vor Gericht uneinsichtig, verweigerte die Aussage und unterbrach den vorsitzenden Richter mehrmals. Er ist aktuell wegen einer psychischen Erkrankung in einer psychiatrischen Klinik. Die Staatsanwaltschaft hatte beantragt, dass er dort dauerhaft untergebracht wird, weil von ihm eine erhebliche Gefahr ausgehe.