Ladendiebstähle mittels Gullydeckeln - Mann vor Gericht

Vor dem Amtsgericht Speyer muss sich seit Mittwoch ein 26-Jähriger wegen zahlreicher Einbruchsdiebstähle verantworten. Um an die Beute zu kommen, soll er in mehreren Fällen 40 Kilogramm schwere Gullydeckel in Schaufenster geworfen haben.

Amtsgericht Speyer SWR Zu den Vorwürfen wollte der Angeklagte am ersten Verhandlungstag nichts sagen. Bei einem Rechtsgespräch vor Auftakt des Verfahrens signalisierte die Staatsanwaltschaft allerdings, bei einem Geständnis des Mannes einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und drei Monaten zuzustimmen. Lange Liste von Vorwürfen Dem Angeklagten werden neun Einbrüche in Geschäfte in Speyer, Limburgerhof, Grünstadt, Frankenthal und Bad Dürkheim vorgeworfen. In drei Fällen sei es beim Versuch geblieben. Seine Beute, vor allem Mobiltelefone und Tablets, soll er weiter verkauft haben. Die Anklage geht davon aus, dass die gestohlenen Gegenstände einen Wert von 20.000 Euro hatten. Um den genauen Umfang der Beute und den jeweiligen Tathergang zu ermitteln, wurden am Mittwoch erste Zeugen befragt. Erinnerungen einer Zeugin Eine Zeugin berichtete detailliert von ihren Erinnerungen der Einbruchsnacht. Sie ist Geschäftsführerin eines IT-Unternehmens in Speyer. Zusammen mit ihrem Lebensgefährten wohnt sie in einer Wohnung über dem Geschäft. "Ich bin durch ein Klirren aufgewacht. Erst hab ich gedacht: Jetzt hat der Hund das Glasregal im Wohnzimmer umgeschmissen." Im Februar, mitten in der Nacht, schreckte die Frau aus dem Schlaf. Ein lautes Klirren hat sie geweckt. Dann bellt der Hund. Ihre erste Vermutung: Der Hund könnte das Glasregal im Wohnzimmer umgeschmissen haben. Doch sie täuscht sich. Die Speyererin rennt zum Fenster, öffnet es – und sieht einen etwa 1 Meter 80 großen Mann mit Kapuzenpulli, der sich auf der Straße eilig von ihrem Laden wegbewegt. In einer Wohnung auf der Straßenseite gegenüber ist ebenfalls ein Fenster geöffnet. Dort wohnt ein Kollege von ihr. Er hatte freien Blick auf die Glasfront des Ladens und sagt: „Da hat einer die Scheibe eingeschmissen." Sachschaden: fast 7.000 Euro Die Polizei stellt später fest: Der unbekannte Täter hat einen Gullydeckel durch das Schaufenster geworfen. Seine Beute: Drei iPhones im Wert von fast 2.500 Euro, die hinter der Scheibe lagen. Sie werden wenige Tage später im Ausland geortet. Die Reparaturkosten für das Schaufenster liegen nochmal deutlich höher: Fast 7.000 Euro muss die Computerfirma zahlen. Jetzt schützt Panzerglas die teuren Geräte vor Nachahmungstätern. Mysteriös: Die Alarmanlage und auch die Überwachungskameras sind zum Zeitpunkt des Einbruchs ausgefallen. „Sie wurden wohl durch einen WLAN-Störsender ausgeschaltet", vermutet die Zeugin.