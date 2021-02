Am Landgericht Frankenthal hat am Donnerstag der Prozess wegen versuchten Mordes gegen einen Neustadter begonnen. Bei einer Zwangsräumung hatte er Molotow-Cocktails geworfen und Personen mit Brandsätzen schwer verletzt.

Bei dem Angriff wurden vor allem die beiden Männer des Kommunalen Ordnungsdienstes schwer verletzt. Sie begleiteten damals die zuständige Gerichtsvollzieherin. Die beiden Männer treten jetzt im Prozess als Nebenkläger auf.

Heimtückisch: Mann bot Kaffee an, hatte aber Brandsätze in der Hand

Bei der Zwangsräumung hatte der 64-jährige Mann zunächst seine Wohnung nicht öffnen wollen und die Gerichtsvollzieherin rief einen Schlüsseldienst. So beschreibt der Anwalt der Nebenkläger, was im August 2020 in Neustadt passierte. Als die Wohnung dann offen war, sei auf einmal der angeklagte Wohnungsinhaber mit zwei dampfenden Tassen freundlich auf alle drei zugekommen und habe gefragt, ob sie Kaffee wollten. Dann habe er den Inhalt der Tassen auf die beiden Ordnungskräfte geschüttet - offenbar eine Öl-Benzinmischung, die brannte.

„Ich wollte, dass zwischen mir und meinem Angreifer eine Feuerwand entsteht.“ Der Angeklagte

Der Mann hatte den Angriff genau so geplant. Auf die Frage des Richters, ob ihm klar war, dass er damit jemanden verletzen könne, sagte der Angeklagte: "So ist das im Krieg."

Verletzter Ordnungsmitarbeiter musste über Dach flüchten

Schwer verletzt stürzte einer der Ordnungsmitarbeiter in den Flur und konnte mit Hilfe des Mannes vom Schlüsseldienst gelöscht werden. Der andere flüchtete sich ins Badezimmer und konnte sich dort selbst löschen. Als er danach bemerkte, dass auch der Wohnungsflur der Dachgeschosswohnung brannte und dadurch der Rückweg versperrt war, flüchtete er sich verletzt auf das Hausdach. An einem Fenster konnte er von Menschen wieder hereingelassen werden.

Beiden erlitten schwere Verletzungen und sind immer noch nicht wieder im Dienst. Die Gerichtsvollzieherin blieb unverletzt. Aber der Schlüsseldienstmitarbeiter und auch ein Nachbar zogen sich Verletzungen durch Feuer und Rauch zu.

Das Haus in Neustadt in dem sich die Wohnung des mutmaßlichen Randalierers befindet. SWR

Feuerwehr mit Molotow-Cocktails beworfen

Der Mann hatte weitere Brandsätze vorbereitet, die er ohne Anleitung hergestellt hatte. Flaschen mit Benzin von der Tankstelle, aus deren Hälsen Lumpen ragten - sogenannte Molotow-Cocktails. Als die alarmierte Feuerwehr anrückte, zündete er sie an und warf sie aus seinem Fenster auf die Feuerwehr. Erst ein Feuerwehrmann stoppte ihn, indem er einen Wasserstrahl gezielt auf ihn richtete. Insgesamt richtete er Schaden von rund 80.000 Euro an, heißt es in der Anklageschrift.

Psychische Zurechnungsfähigkeit muss geprüft werden

In dem Prozess soll auch geklärt werden, ob der Mann zurechnungsfähig ist. Bisher ist er noch in der geschlossenen Psychiatrie in Klingenmünster untergebracht. Er hatte bei seiner Aktion auch selbst Verbrennungen erlitten und war mehrere Tage nicht vernehmungsfähig im Krankenhaus.

Der angeklagte 64-Jährige mit seinen Anwälten vor dem Landgericht Frankenthal. SWR

Angeklagter versuchte schon einmal sich das Leben zu nehmen

Der Angeklagte hat bisher nur zu seiner Person ausgesagt. Er sei die meiste Zeit in seinem Leben arbeitslos gewesen, auch in der Zeit vor der Zwangsvollstreckung. Auch sei er bereits öfters in psychischer Behandlung gewesen, zum Beispiel während seiner Zeit in der Bundeswehr. Bereits im Jahr 2013 war der Mann knapp drei Monate in der geschlossenen Psychiatrie der Klinik Sonnenwende in Bad Dürkheim. Der Mann hatte zuvor Ärger mit seinem Vermieter und war statt zu einem Gerichtstermin mit einer geladenen Pistole zu einem Arzt vom Gesundheitsamt gegangen. Außerdem habe er sich schon einmal versucht, das Leben nehmen.

Bei den Aussagen wirkte er laut SWR-Prozessbeobachter in guter Stimmung, lediglich die Frage nach seinem verstorbenen Hund brachte ihn aus der Fassung. Dies sei sein bester Freund gewesen, erklärte er unter Tränen.