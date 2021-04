per Mail teilen

Vor dem Landgericht Frankenthal beginnt am Montag der Prozess gegen einen Mann, der in der Gemeinde Birkenheide im Rhein-Pfalz-Kreis einen Geldautomaten in die Luft sprengen wollte. Laut Gericht hatte er mit mehreren Komplizen im Januar 2018 begonnen die Tat vorzubereiten. Ein Jäger hatte die Täter dabei beobachtet und die Polizei alarmiert. Die Täter sollen bei der Flucht spitze Nägel und eine hochexplosive Gasflasche aus ihrem Auto geworfen haben, um die verfolgenden Polizeifahrzeuge aufzuhalten. Laut Staatsanwaltschaft ist der Angeklagte Mitglied einer ausländischen Bande, die sich auf die Sprengung von Geldautomaten spezialisiert hat.